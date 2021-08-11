МЗС Австрії висловило Білорусі протест через затримання двох журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ Австрії висловило протест через затримання двох журналістів телекомпанії ORF у Білорусі, передає УНН.
Деталі
Так, кореспондента телеканалу Каролу Шнайдер та оператора затримали ще 9 серпня в Мінську. Вони були доставлені у відділення міліції. Згодом їх відпустили.
Наступного дня МЗС Австрії назвало дії білоруської міліції “абсолютно неприйнятними”.
Цитата
“Кореспонденти повинні мати можливість працювати без перешкод, і завжди повинна бути забезпечена свобода ЗМІ”, — заявили у МЗС Австрії.
Доповнення
Мінський правозахисний центр “Вясна” повідомив, що співробітники міліції в штатському зупинили двох журналістів, коли вони брали інтерв’ю у місцевого жителя.
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