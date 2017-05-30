МЗС Австралії визначилося з наступним послом в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Наступним послом Австралії в Україні стане Мелісса О'Рурк, яка замінить на посаді Дагласа Траппетта. Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок заяві голови австралійського МЗС Джулі Бішоп, передає УНН.
"Сьогодні я оголошую про призначення пані Мелісси О'Рурк як наступного посла Австралії в Україні", - йдеться у заяві.
М.О'Рурк є кадровим офіцером у міністерстві закордонних справ і торгівлі і обіймала низку посад в міністерстві, включаючи директора секції ООН і Співдружності. Зовсім недавно вона обіймала посаду заступника глави місії в посольстві Австралії в Москві. Вона також працювала за кордоном в Брюсселі і Бангкоку.
"Як очікується, вона обійме нову посаду у вересні 2017 року", - додали у МЗС Австралії.
Також вказано, що Австралія є надійним прихильником суверенітету і територіальної цілісності України. "Ми тісно співпрацюємо з питань, що стосуються розслідування збитого літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17", - додали в австралійському дипвідомстві.
Нагадаємо, першим послом Австралії в Україні став Даг Траппетт.