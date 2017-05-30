МИД Австралии определился со следующим послом в Украине

"Сегодня я объявляю о назначении госпожи Мелиссы О'Рурк в качестве следующего посла Австралии в Украине", - говорится в заявлении.

М.О'Рурк является кадровым офицером в министерстве иностранных дел и торговли и занимала ряд должностей в министерстве, включая директора секции ООН и Содружества. Совсем недавно она занимала должность заместителя главы миссии в посольстве Австралии в Москве. Она также работала за рубежом в Брюсселе и Бангкоке.

"Как ожидается, она займет новую должность в сентябре 2017 года", - добавили в МИД Австралии.

Также указано, что Австралия является надежным сторонником суверенитета и территориальной целостности Украины. "Мы тесно сотрудничаем по вопросам, касающихся расследования сбитого самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17", - добавили в австралийском дипведомстве.

Напомним, первым послом Австралии в Украине стал Даг Траппетт.