МЗС: 11 тонн гуманітарної допомоги направили з Канади в Україну

У відомстві уточнили, що вантаж гуманітарної допомоги складається із медичного обладнання та засобів пожежогасіння, що буде передано до лікарень та пожежних станцій на сході України, зокрема в Маріуполі.

“Це вже четверта відправка гуманітарної допомоги зазначеними меценатами до України”, — повідомили у відомстві.