МЗС: 11 тонн гуманітарної допомоги направили з Канади в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Вчора, 4 січня Конгрес Українців Канади спільно із канадською компанією “Сaravan Logіstics”, а також канадськими громадськими організаціями “Ukraine Appeal”, GlobalFire, Global Medic та Лігою Українців Канади відправили в Україну 11 тонн гуманітарної допомоги. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.
У відомстві уточнили, що вантаж гуманітарної допомоги складається із медичного обладнання та засобів пожежогасіння, що буде передано до лікарень та пожежних станцій на сході України, зокрема в Маріуполі.
“Це вже четверта відправка гуманітарної допомоги зазначеними меценатами до України”, — повідомили у відомстві.