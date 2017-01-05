МИД: 11 тонн гуманитарной помощи направили из Канады в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Вчера, 4 января Конгресс Украинцев Канады совместно с канадской компанией "Сaravan Logиstics", а также канадскими общественными организациями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic и Лигой Украинцев Канады отправили в Украину 11 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.
В ведомстве уточнили, что груз гуманитарной помощи состоит из медицинского оборудования и средств пожаротушения, которые передадут в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе.
"Это уже четвертая отправка гуманитарной помощи указанными меценатами в Украину", - сообщили в ведомстве.