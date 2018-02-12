“Мюнхенська доповідь”: криза в Україні потребує 20 тис. миротворців

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Організації Об’єднаних Націй слід розглянути питання про застосування близько 20 тис. військовослужбовців з країн, що не входять в НАТО, а також 4 тис поліцейських, щоб допомогти вирішенню кризи в Україні. Таку думку виклали експерти в доповіді, яка буде представлена на цьому тижні посадовцям в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН з посиланням на Reuters.