“Мюнхенська доповідь”: криза в Україні потребує 20 тис. миротворців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Організації Об’єднаних Націй слід розглянути питання про застосування близько 20 тис. військовослужбовців з країн, що не входять в НАТО, а також 4 тис поліцейських, щоб допомогти вирішенню кризи в Україні. Таку думку виклали експерти в доповіді, яка буде представлена на цьому тижні посадовцям в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що звіт, одним з авторів якого є колишній керівник НАТО та нинішній радник Президента України Петра Порошенка Андерс Фог Расмуссен , буде представлений офіційним особам, зокрема спеціальному представнику США в Україні Курту Волкеру.
“Для операції нам необхідно залучити деякі європейські країни, такі як Швецію, країни з досвідом роботи в сфері підтримки миру, такі як Бразилію, і країни, в яких є довіра Росії, такі як Білорусь”, — сказав співавтор звіту і експерт з ООН Колумбійського університету Річад Гован.
Попри те, що деякі дипломати та експерти згадували цифри у 50 тисяч співробітників, за словами Гована, очікувати, що країни висунуть так багато військ, в той час як Москва, швидше за все, буде чинити опір таким великим силам — нереалістично.
Вищі посадові особи з Росії, України, Німеччини та Франції обговорять конфлікт під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, зазначає видання.
Як повыдомляв УНН, продаж Сполученими Штатами летального озброєння Україні може лише ускладнити конфлікт на Донбасі. Про це йдеться в доповіді від експертів альянсу під назвою “До кордону — і назад?”, підготовленій до Мюнхенської конференції з безпеки.