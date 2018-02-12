"Мюнхенскмй доклад" кризис в Украине требует 20 тыс. миротворцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Организации Объединенных Наций следует рассмотреть вопрос о применении около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, а также 4 тыс. полицейских, чтобы помочь решению кризиса в Украине. Такое мнение изложили эксперты в докладе, который будет представлен на этой неделе должностным лицам в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что отчет, одним из авторов которого является бывший руководитель НАТО и нынешний советник Президента Украины Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен, будет представлен официальным лицам, в том числе специальному представителю США в Украине Курту Волкеру.
"Для операции нам необходимо привлечь некоторые европейские страны, такие как Швецию, страны с опытом работы в области поддержания мира, такие как Бразилию, и страны, в которых доверие России, такие как Беларусь", - сказал соавтор отчета и эксперт по ООН Колумбийского университета Ричад Гован.
Несмотря на то, что некоторые дипломаты и эксперты упоминали цифры в 50 тыс. сотрудников, по словам Гован, ожидать, что страны выдвинут так много войск, в то время как Москва, скорее всего, будет сопротивляться таким большим силам - нереалистично.
Высшие должностные лица из России, Украины, Германии и Франции обсудят конфликт во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, отмечает издание.
Как повыдомляв УНН, продажа Соединенными Штатами летального вооружение Украины может только осложнить конфликт на Донбассе. Об этом говорится в докладе от экспертов альянса под названием "До границы - и обратно?", Подготовленной к Мюнхенской конференции по безопасности.