"Мюнхенскмй доклад" кризис в Украине требует 20 тыс. миротворцев

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Организации Объединенных Наций следует рассмотреть вопрос о применении около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, а также 4 тыс. полицейских, чтобы помочь решению кризиса в Украине. Такое мнение изложили эксперты в докладе, который будет представлен на этой неделе должностным лицам в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН со ссылкой на Reuters.