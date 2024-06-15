Миром не може стати українська капітуляція - Макрон
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон під час Глобального саміту миру заявив, що мир не може бути досягнутий шляхом капітуляції України.
Встановлення миру в України не може бути через капітуляцію. Про це заявив Президент Франції Емманюель Макрон під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.
"Всі з нас віддані побудові сталого миру. Але, як вже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії", - заявив Макрон.
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Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна починає мирний процес з позиції сили, оскільки вона значно зміцніла за останні три тижні та особливо за останні три місяці.