Миром не может стать украинская капитуляция - Макрон

Установление мира в Украине не может быть через капитуляцию. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

"Все из нас преданы построению устойчивого мира. Но, как уже было сказано, таким миром не может стать украинская капитуляция. Поэтому предпосылкой мира является помощь Украине в отражении агрессии", - заявил Макрон.

Напомним

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина начинает мирный процесс с позиции силы, поскольку она значительно окрепла за последние три недели и особенно за последние три месяца.