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МВС зняло посилений режим у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Києві правоохоронні органи закінчили заходи в рамках посиленого несення служби та зняли обмеження в'їзду автомобільного транспорту в столицю, яке було введено для забезпечення антитерористичної безпеки. Про це УНН повідомила прес-секретар управління поліції Києва Оксана Блищик.

"Посиленний режим знято", - повідомила вона.

Нагадаємо, 2 листопада поліція Києва і Київської області перейшла на посилений режим роботи, який був введений з ускладненням оперативної обстановки в м. Києві та Київській області, зумовленим учиненням низки резонансних тяжких та особливо тяжких злочинів з використанням зброї та вибухівки

Як повідомляв УНН, у Києві на парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб.

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