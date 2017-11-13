МВС зняло посилений режим у Києві

"Посиленний режим знято", - повідомила вона.

Нагадаємо, 2 листопада поліція Києва і Київської області перейшла на посилений режим роботи, який був введений з ускладненням оперативної обстановки в м. Києві та Київській області, зумовленим учиненням низки резонансних тяжких та особливо тяжких злочинів з використанням зброї та вибухівки

Як повідомляв УНН, у Києві на парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб.