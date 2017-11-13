МВД сняло усиленный режим в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Киеве правоохранительные органы закончили мероприятия в рамках усиленного несения службы и сняли ограничения въезда автомобильного транспорта в столицу, которое было введено для обеспечения антитеррористической безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь управления полиции Киева Оксана Блищик.
"Усиленный режим снят", - сообщила она.
Напомним, 2 ноября полиция Киева и Киевской области перешла на усиленный режим работы, который был введен с осложнением оперативной обстановки в г.. Киеве и Киевской области, обусловленным совершением ряда резонансных тяжких и особо тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки
Как сообщал УНН, в Киеве на парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген", в салоне которого находились два человека.