МВД сняло усиленный режим в Киеве

"Усиленный режим снят", - сообщила она.

Напомним, 2 ноября полиция Киева и Киевской области перешла на усиленный режим работы, который был введен с осложнением оперативной обстановки в г.. Киеве и Киевской области, обусловленным совершением ряда резонансных тяжких и особо тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки

Как сообщал УНН, в Киеве на парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген", в салоне которого находились два человека.