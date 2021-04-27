МВС Туреччини роз'яснило, як поширюється дія комендантської години та локдауну на туристів

Деталі

“Виключення з режиму комендантської години поширюється тільки на іноземних громадян, які перебувають в Туреччині з короткими візитами або тимчасово як туристи”, — наголошується в документі. Однак для інших іноземців — які “мають посвідку на проживання, осіб з наданим їм статусом міжнародного захисту, які не перебувають в країні з туристичними цілями — дотримання заборони на вихід на вулицю обов’язково”.

Раніше

26 квітня влада Туреччини ввела з 29 квітня до 17 травня повний локдаун на території країни у зв’язку з поширенням коронавірусу. Закриваються всі офіси, робочі місця, крім окремо обумовлених підприємств, де закриття неможливо з виробничих міркувань. Магазини працюватимуть з 10:00 до 17:00. Міжміські поїздки будуть здійснюватися з обов’язкового дозволу, громадський транспорт буде працювати з 50-відсотковою завантаженістю. Скасовуються заняття у дитсадках і школах. Інші навчальні заклади перейдуть на віддалену форму навчання, будуть відкладені іспити. Готелі припинять оформлення броні і введуть жорсткий карантинний режим.

Метою цих заходів є зниження темпів захворюваності коронавірусів до 5 тис. випадків на добу. Раніше влада ввела часткові обмеження на перші два тижні священного для мусульман місяця рамадан, але кардинально виправити ситуацію з темпами поширення коронавірусу не вдалося. В останні дні добовий приріст кількості хворих досягав 40-50 тис.

Довідка

Коронавірус був вперше виявлений в Туреччині 10 березня минулого року у місцевого жителя, який повернувся з Європи. Загальна кількість інфікованих в країні на цей момент перевищила 4,446 млн, померло 36 975 осіб, видужали 3,844 млн пацієнтів.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Туреччині 4 629 969 випадків захворювання, 38 358 осіб загинули.