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МВД Турции разъяснило, как распространяется действие комендантского часа и локдауна на туристов

МВД Турции разъяснило, как распространяется действие комендантского часа и локдауна на туристов

Киев  •  УНН

 • 13939 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. МВД Турции разъяснило, что только иностранные туристы не подпадают под действие комендантского часа, введенного властями с 29 апреля по 17 мая. Находящиеся в Турции временно иностранцы смогут продолжать пользоваться свободой передвижения, как и в предыдущие периоды введения Анкарой ограничительных мер, говорится в циркуляре министерства, опубликованном на его сайте, пишет УНН.

Детали

“Исключение из режима комендантского часа распространяется только на иностранных граждан, находящихся в Турции с короткими визитами или временно как туристы”, — отмечается в документе. Однако для остальных иностранцев — “имеющих вид на жительство, лиц с предоставленным им статусом международной защиты, не пребывающих в стране с туристическими целями — соблюдение запрета на выход на улицу обязательно”.

Ранее

26 апреля власти Турции ввели с 29 апреля до 17 мая полный локдаун на территории страны в связи с распространением коронавируса. Закрываются все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных предприятий, где закрытие невозможно по производственным соображениям. Магазины будут работать с 10:00 до 17:00. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью. Отменяются занятия в детсадах и школах. Остальные учебные заведения перейдут на удаленную форму обучения, будут отложены экзамены. Отели прекратят оформление брони и введут жесткий карантинный режим.

Целью этих мер является снижение темпов заболеваемости коронавирусом до 5 тыс. случаев в сутки. Ранее власти ввели частичные ограничения на первые две недели священного для мусульман месяца рамадан, но кардинально исправить ситуацию с темпами распространения коронавируса не удалось. В последние дни суточный прирост числа заболевших достигал 40-50 тыс.

Справка

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 4,446 млн, умерли 36 975 человек, выздоровели 3,844 млн пациентов.

Согласно статистике ВОЗ — в Турции 4 629 969 случаев заболевания, 38 358 человек погибли.

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