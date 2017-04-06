МВС та Червоний Хрест обговорили питання співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні, 6 квітня, заступник міністра внутрішніх справ України з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва провела робочу зустріч з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Під час зустрічі були визначені пріоритети кооперації МВС та Червоного Хреста, серед яких проведення тренінгів для працівників Національної поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, підтримка інфраструктурних проектів в рамках роботи щодо розшуку безвісті зниклих та надання психологічної допомоги ветеранам АТО з числа Національної гвардії та Національної поліції.
Делегат Міжнародного комітету Червоного Хреста по роботі з поліцією та органами безпеки Халіт Буланикли зазначив, що поліцейські Луганської та Донецької області вже пройшли тренінги з гуманітарного права.
“Розуміючи, що на лінії зіткнення працюють не лише поліцейські, ми плануємо провести подібні тренінги для представників Національної гвардії та Державної прикордонної служби”, — додав Халіт Буланикли.
Своєю чергою А.Дєєва наголосила на актуальності надання психологічної підтримки ветеранам АТО.
“Ми піклуємось не лише про наших громадян, але й про тих, хто їх захищає. Тому сподіваємось на плідну взаємодію з Червоним Хрестом у розбудові інфраструктури для ресоціалізації українських військових, які повертаються із зони конфлікту”, — зазначила заступник глави МВС.
Як повідомляв УНН, в МВС запрацювала база даних викрадених та втрачених документів.