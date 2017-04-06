МВД и Красный Крест обсудили вопросы сотрудничества

Во время встречи были определены приоритеты кооперации МВД и Красного Креста, среди которых проведение тренингов для работников Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, поддержка инфраструктурных проектов в рамках работы по розыску без вести пропавших и оказания психологической помощи ветеранам АТО из числа Национальной гвардии и Национальной полиции.

Делегат Международного комитета Красного Креста по работе с полицией и органами безопасности Халит Буланиклы отметил, что полицейские Луганской и Донецкой области уже прошли тренинги по гуманитарному праву.

"Понимая, что на линии соприкосновения работают не только полицейские, мы планируем провести подобные тренинги для представителей Национальной гвардии и Государственной пограничной службы", - добавил Халит Буланиклы.

В свою очередь А.Деева отметила актуальность оказания психологической поддержки ветеранам АТО.

"Мы заботимся не только о наших граждан, но и о тех, кто их защищает. Поэтому надеемся на плодотворное взаимодействие с Красным Крестом в развитии инфраструктуры для ресоциализации украинских военных, возвращающихся из зоны конфликта ", - отметила заместитель главы МВД.

Как сообщал УНН, в МВД заработала база данных похищенных и утраченных документов.