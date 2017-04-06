МВД и Красный Крест обсудили вопросы сотрудничества

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50993 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104858 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161389 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118798 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117927 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113306 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104784 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154991 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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МВД и Красный Крест обсудили вопросы сотрудничества

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня, 6 апреля, заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева провела рабочую встречу с представителями Международного комитета Красного Креста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.

Во время встречи были определены приоритеты кооперации МВД и Красного Креста, среди которых проведение тренингов для работников Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, поддержка инфраструктурных проектов в рамках работы по розыску без вести пропавших и оказания психологической помощи ветеранам АТО из числа Национальной гвардии и Национальной полиции.

Делегат Международного комитета Красного Креста по работе с полицией и органами безопасности Халит Буланиклы отметил, что полицейские Луганской и Донецкой области уже прошли тренинги по гуманитарному праву.

"Понимая, что на линии соприкосновения работают не только полицейские, мы планируем провести подобные тренинги для представителей Национальной гвардии и Государственной пограничной службы", - добавил Халит Буланиклы.

В свою очередь А.Деева отметила актуальность оказания психологической поддержки ветеранам АТО.

"Мы заботимся не только о наших граждан, но и о тех, кто их защищает. Поэтому надеемся на плодотворное взаимодействие с Красным Крестом в развитии инфраструктуры для ресоциализации украинских военных, возвращающихся из зоны конфликта ", - отметила заместитель главы МВД.

Как сообщал УНН, в МВД заработала база данных похищенных и утраченных документов.

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