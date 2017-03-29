МВС посилило безпеку дипломатичних представництв в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України посилило безпеку дипломатичних представництв в країні. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті МВС, передає УНН.
“На виконання доручення Президента України Петра Порошенка щодо посилення безпеки дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні Міністерством внутрішніх справ вжито низку заходів. Зокрема, для уникнення провокацій антидержавних сил керованих агресором, Національна гвардія спільно з підрозділами Національної поліції збільшила кількість нарядів, які несуть службу на маршрутах, розташованих поблизу дипломатичних об’єктів”, — йдеться в повідомлення.
Зазначається, що у військових частинах Нацгвардії приведені у готовність резерви, які надають допомогу підрозділам охорони дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні.
Повідомляється, що основні зусилля особового складу, який залучається до охорони об’єктів, спрямовані на попередження та припинення можливих терористичних загроз, протиправних дій, порушень громадського порядку поблизу дипломатичних представництв.
Підрозділами НГУ організована взаємодія із територіальними управліннями поліції, штабами АТЦ при регіональних органах Служби безпеки України, місцевими органами виконавчої влади, військовими частинами та підрозділами Національної гвардії України на випадок загострення ситуації на об’єктах, що охороняються.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.