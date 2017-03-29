МВД усилило безопасность дипломатических представительств в Украине

"Выполняя поручение Президента Украины Петра Порошенко по усилению безопасности дипломатических представительств консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Украине Министерством внутренних дел приняты меры. В частности, во избежание провокаций антигосударственных сил управляемых агрессором, Национальная гвардия совместно с подразделениями Национальной полиции увеличила количество нарядов, которые несут службу на маршрутах расположенных вблизи дипломатических объектов ", - говорится в сообщение.

Отмечается, что в воинских частях Нацгвардии приведены в готовность резервы, которые оказывают помощь подразделениям охраны дипломатических представительств консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Украине.

Сообщается, что основные усилия личного состава, привлекаемого к охране объектов, направленны на предупреждение и пресечение возможных террористических угроз, противоправных действий, нарушений общественного порядка возле дипломатических представительств.

Подразделениями НГУ организовано взаимодействие с территориальными управлениями полиции, штабами АТЦ при региональных органах Службы безопасности Украины, местными органами исполнительной власти, воинскими частями и подразделениями Национальной гвардии Украины на случай обострения ситуации на охраняемых объектах.

Как сообщили в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубенской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет .

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрей Дещица и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".