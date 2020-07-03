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МВС Польщі відновило карантин для пасажирів авіарейсів з України

МВС Польщі відновило карантин для пасажирів авіарейсів з України

Київ • УНН

 • 21542 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Відсьогодні, з 3 липня, Польща повертає обов’язкові карантинні обмеження для авіапасажирів з України. Про це йдеться у розпорядженні МВС Польщі, передає УНН із посиланням на документ.

Зокрема, розпорядження очільника польського міністерства додає низку категорій осіб, що не повинні йти на двотижневу самоізоляцію після перетину кордону.

Від карантину звільнені студенти та учні різних форм навчання, зокрема аспіранти та учні післядипломної освіти. Обсервація скасована і для науковців та дослідників, що працюють в Польщі.

Під карантин не підпадають члени дипмісій, представники міжнародних організацій та членів їх сімей, громадяни ЄС та їхні родичі, а також громадяни інших країн ЄС, які прямують через Польщу транзитом.

Ще напередодні Польща скасувала 14-денний карантин для пасажирів авіарейсів з України.

Нагадаємо, на 1 липня відкрили свої кордони для України п’ять країн, інші ж залишаються зачиненими для українських туристів — через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні.

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