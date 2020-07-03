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Польша возобновила карантин для пассажиров авиарейсов из Украины

Польша возобновила карантин для пассажиров авиарейсов из Украины

Киев  •  УНН

 • 21538 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. С сегодняшнего дня, 3 июля, Польша возвращает обязательные карантинные ограничения для авиапассажиров из Украины. Об этом говорится в распоряжении МВД Польши, передает УНН со ссылкой на документ.

В частности, распоряжение главы польского министерства добавляет ряд категорий лиц, которые не должны идти на двухнедельную самоизоляцию после пересечения границы.

От карантина освобождены студенты и учащиеся различных форм обучения, в частности аспиранты и учащиеся последипломного образования. Обсервация отменена и для ученых и исследователей, работающих в Польше.

Под карантин не подпадают члены дипмиссий, представители международных организаций и членов их семей, граждане ЕС и их родственники, а также граждане других стран ЕС, следующих через Польшу транзитом.

Еще накануне Польша отменила 14-дневный карантин для пассажиров авиарейсов из Украины.

Напомним, на 1 июля открыли свои границы для Украины пять стран, другие же остаются закрытыми для украинских туристов - из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине.

Украинские Национальные Новости

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