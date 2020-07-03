Польша возобновила карантин для пассажиров авиарейсов из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. С сегодняшнего дня, 3 июля, Польша возвращает обязательные карантинные ограничения для авиапассажиров из Украины. Об этом говорится в распоряжении МВД Польши, передает УНН со ссылкой на документ.
В частности, распоряжение главы польского министерства добавляет ряд категорий лиц, которые не должны идти на двухнедельную самоизоляцию после пересечения границы.
От карантина освобождены студенты и учащиеся различных форм обучения, в частности аспиранты и учащиеся последипломного образования. Обсервация отменена и для ученых и исследователей, работающих в Польше.
Под карантин не подпадают члены дипмиссий, представители международных организаций и членов их семей, граждане ЕС и их родственники, а также граждане других стран ЕС, следующих через Польшу транзитом.
Еще накануне Польша отменила 14-дневный карантин для пассажиров авиарейсов из Украины.
Напомним, на 1 июля открыли свои границы для Украины пять стран, другие же остаются закрытыми для украинских туристов - из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине.