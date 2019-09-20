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Актуальне
МВС планує оновити парк катерів прикордонників

МВС планує оновити парк катерів прикордонників

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міністерство внутрішніх справ розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України та веде переговори з Францією щодо закупівлі патрульних катерів для прикордонників. Про це повідомляє пресслужба МВС, передає УНН.

"МВС розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України. Однією з найбільш прийнятних для співробітництва є пропозиція французької компанії ОСЕА", - сказав голова МВС Арсен Аваков.

Так, Арсен Аваков обговорив це з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

"Основна вимога - локалізація будівництва та залучення українських виробників у проект оновлення парку патрульних катерів", - сказав Аваков під час зустрічі з послом.

Етьєн де Понсен своєю чергою зазначив, що Франція зацікавлена у довгостроковому співробітництві з Україною. А також окремо підкреслив успішність реалізації спільного проекту по створенню Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Як раніше повідомляв УНН, США будуть сприяти розвитку корабельно-катерного складу Державної прикордонної служби України. 

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