МВС планує оновити парк катерів прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міністерство внутрішніх справ розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України та веде переговори з Францією щодо закупівлі патрульних катерів для прикордонників. Про це повідомляє пресслужба МВС, передає УНН.
"МВС розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України. Однією з найбільш прийнятних для співробітництва є пропозиція французької компанії ОСЕА", - сказав голова МВС Арсен Аваков.
Так, Арсен Аваков обговорив це з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.
"Основна вимога - локалізація будівництва та залучення українських виробників у проект оновлення парку патрульних катерів", - сказав Аваков під час зустрічі з послом.
Етьєн де Понсен своєю чергою зазначив, що Франція зацікавлена у довгостроковому співробітництві з Україною. А також окремо підкреслив успішність реалізації спільного проекту по створенню Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.
Як раніше повідомляв УНН, США будуть сприяти розвитку корабельно-катерного складу Державної прикордонної служби України.