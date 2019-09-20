МВД планирует обновить парк катеров пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министерство внутренних дел рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины и ведет переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для пограничников. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.
"МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одним из наиболее приемлемых для сотрудничества есть предложение французской компании ОСЕА", - сказал глава МВД Арсен Аваков.
Так, Арсен Аваков обсудил это с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.
"Основное требование - локализация строительства и привлечение украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", - сказал Аваков во время встречи с послом.
Этьен де Понсен в свою очередь отметил, что Франция заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. А также отдельно подчеркнул успешность реализации совместного проекта по созданию Единой системы авиационной безопасности и защиты.
Как ранее сообщал УНН, США будут способствовать развитию корабельно-катерного состава Государственной пограничной службы Украины.