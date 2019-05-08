МВС підвищить увагу до деяких міст через "проросійські політичні сили"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про посилену увагу щодо таких міст, як Одеса, Дніпро, Запоріжжя, через заплановані там заходи "проросійських політичних сил". Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк під час брифінгу МВС щодо заходів безпеки на 8-9 травня у Києві, передає кореспондент УНН.
"Безумовно, окрему і більш посилену увагу буде надано таким містам, як Одеса, Дніпро, Запоріжжя. Ми знаємо що там також будуть проводити заходи представники проросійських політичних сил, тому цим регіонам – Східно-Південним - як завжди і традиційно буде підвищена увага з боку правоохоронних органів", - сказав Шкіряк.
Як повідомляв УНН, у заходах 9 травня в Україні очікується участь понад 600 тис. людей.
Нагадаємо, у МВС закликали деякі політичні сили 9 травня "не грати з вогнем".