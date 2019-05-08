МВС підвищить увагу до деяких міст через "проросійські політичні сили"

КИЇВ. 8 травня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про посилену увагу щодо таких міст, як Одеса, Дніпро, Запоріжжя, через заплановані там заходи "проросійських політичних сил". Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк під час брифінгу МВС щодо заходів безпеки на 8-9 травня у Києві, передає кореспондент УНН.