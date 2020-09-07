МВС очікує в Умані під час святкування Рош га-Шана 3 тисячі паломників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Цього року Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають 3 тисячі паломників. Про це Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час наради за участі голови Нацполіції Ігоря Клименко, мера Умані Олександра Цебрія, а також представників Міністерства закордонних справ та Міністерства культури, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
"За різними підрахунками щорічно в Умань для святкування єврейського нового року приїздило 30-40 тисяч осіб, цього року у зв’язку з всесвітньою пандемією місто відвідають близько 3 тисячі осіб. Всі паломники, які прибули в Україну до введеної урядом тимчасової заборони на в’їзд іноземців, пройдуть тести на COVID-19", - сказав Аваков.
За словами міністра, під час Рош га-Шана в Умані будуть введені технічні обмеження.
"Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані із святкуванням Рош га-Шана. Підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок та безпеку на вулицях Умані. Ми зробимо усе можливе, щоб ці заходи пройшли спокійно та безпечно", - додав міністр.
Нагадаємо, минулого тижня комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розглянули питання щодо масового паломництва хасидів до Умані для святкування Рош Га-Шана.