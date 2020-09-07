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МВД ожидает в Умани во время празднования Рош ха-Шана 3 тысячи паломников

Киев • УНН

 • 13182 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В этом году Умань для празднования еврейского нового года Рош га-Шана посетят 3 тысячи паломников. Об этом Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время совещания с участием главы Нацполиции Игоря Клименко, мэра Умани Александра Цебрия, а также представителей Министерства иностранных дел и Министерства культуры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

МВД ожидает в Умани во время празднования Рош ха-Шана 3 тысячи паломников

"По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30-40 тысяч человек, в этом году в связи со всемирной пандемией город посетят около 3 тысяч человек. Все паломники, прибывшие в Украину до введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на COVID-19", - сказал Аваков.

По словам министра, во время Рош ха-Шана в Умани будут введены технические ограничения.

"Мы понимаем все риски, связанные с празднованием Рош ха-Шана. Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани. Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия прошли спокойно и безопасно", - добавил министр.

Напомним, на прошлой неделе комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрели вопрос о массовом паломничестве хасидов в Умань для празднования Рош Ха-Шана.

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