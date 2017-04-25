МВС має долучитися до надання адмінпослуг за типом "Прозорий офіс" - В.Гройсман

"Будь ласка, проаналізуйте з головами обласних адміністрацій, міськими головами, де є наявні можливості розміщення у центрах адміністративних послуг ваших представників", - звернувся В.Гройсман, до представників обласних управлінь поліції.

За словами Прем’єра, особливо важливо забезпечити належну роботу Державної міграційної служби у зв'язку із запровадженням найближчим часом безвізового режиму з ЄС, а також Угодою із Туреччиною щодо взаємних поїздок громадян за ID-картками.

"Людям, які хочуть отримати нові паспорти або ID-картки, це має бути абсолютно доступно", - наголосив В.Гройсман.

В.Гройсман нагадав, що під час робочої поїздки до Харкова напередодні, ним було відкрито 2 центри адміністративних послуг, де громадяни можуть отримати паспорти, пенсії, зареєструвати бізнес, вирішити інші питання, не витрачаючи багато часу на черги.

"У таких умовах організаційної єдності треба, щоб ця система працювала по всій країні. Для нас важливо не створювати дублюючі структури", - сказав В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, у 2017 році в державному бюждеті передбачено 62 млн грн на відкриття Центрів надання адміністративних і соціальних послуг у 4-х містах України.