МВД должно присоединиться к предоставлению админуслуг по типу "Прозрачный офис" - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал ответственные за предоставление административных услуг службы в структуре МВД участвовать в работе центров предоставления административных и социальных услуг по типу "Прозрачный офис". Об этом премьер-министр отметил во время расширенного заседания коллегии МВД Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМ.
"Пожалуйста, проанализируйте с председателями областных администраций, городскими головами, где есть имеющиеся возможности размещения в центрах административных услуг ваших представителей", - обратился В.Гройсман, к представителям областных управлений полиции.
По словам Премьера, особенно важно обеспечить надлежащую работу Государственной миграционной службы в связи с введением в ближайшее время безвизового режима с ЕС, а также Соглашением с Турцией относительно взаимных поездок граждан по ID-картами.
"Людям, которые хотят получить новые паспорта или ID-карты, это должно быть абсолютно доступно", - отметил В.Гройсман.
В.Гройсман напомнил, что во время рабочей поездки в Харьков накануне, им было открыто 2 центра административных услуг, где граждане могут получить паспорта, пенсии, зарегистрировать бизнес, решить другие вопросы, не тратя много времени на очереди.
"В таких условиях организационного единства надо, чтобы эта система работала по всей стране. Для нас важно не создавать дублирующие структуры", - сказал В.Гройсман.
Как сообщал УНН, в 2017 году в государственном бюждет предусмотрено 62 млн грн на открытие Центров предоставления административных и социальных услуг в 4-х городах Украины.