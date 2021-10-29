МВС Білорусі визнало "екстремістськими формуваннями" Telegram-канали групи Nexta

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Матеріали порталів було визнано екстремістськими і раніше.

Як пояснював у середині жовтня начальник відділу ГУБОЗІК В’ячеслав Орловський порталу “Беларусь сегодня”, законодавство республіки розрізняє екстремістські матеріали та формування. “Про відмінності між матеріалами та формуваннями простіше сказати так: екстремістські матеріали — це те, що робить людина, а екстремістські формування — хто робить”, — говорив він тоді.

“Міністерством внутрішніх справ прийнято рішення про визнання групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність за допомогою Telegram-каналів Nexta, Nexta-Live і Luxta, екстремістським формуванням та забороною його діяльності”, — повідомляється в Telegram-каналі МВС Білорусі.

Контекст

Telegram-канали гурту Nexta створив білорус Степан Путіло. Він залишив країну після протестів і зараз перебуває у Польщі. Головним редактором був Роман Протасевич, він також виїхав із Білорусі після мітингів. Однак у травні в аеропорту Мінська через хибне повідомлення про мінування екстрено посадили літак Ryanair з ним на борту, чоловіка затримали. Роман Протасевич визнав провину в організації неузгоджених масових протестів, а через декілька місяців оголосив про створення свого “нового авторського проекту” про помилування учасників “невдалої революції”, які “розкаялися у своїх вчинках”.

14 жовтня МВС Білорусі попередило, що майже завершило деанонімізацію адміністраторів та найбільш активних підписників Telegram-каналів, визнаних екстремістськими у республіці. У країні їм передбачено кримінальну відповідальність. Влада вважає екстремістськими понад 100 Telegram-каналів.