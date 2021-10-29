МВД Беларуси признало "экстремистскими формированиями" Telegram-каналы группы Nexta

Детали

Материалы порталов были признаны экстремистскими и ранее.

Как пояснял в середине октября начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский порталу “Беларусь сегодня”, законодательство республики разделяет экстремистские материалы и формирования. “О различиях между материалами и формированиями проще сказать так: экстремистские материалы — это то, что делает человек, а экстремистские формирования — кто делает”, — говорил он тогда.

“Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов Nexta, Nexta-Live и Luxta, экстремистским формированием и запрете его деятельности”, — сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси.

Контекст

Telegram-каналы группы Nexta создал белорус Степан Путило. Он покинул страну после протестов и сейчас находится в Польше. Главным редактором был Роман Протасевич, он также уехал из Беларуси после митингов. Однако в мае в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании экстренно посадили самолет Ryanair с ним на борту, мужчину задержали. Роман Протасевич признал вину в организации несогласованных массовых протестов, а спустя несколько месяцев объявил о создании своего “нового авторского проекта” о помилования участников “неудавшейся революции”, которые “раскаялись в своих поступках”.

14 октября МВД Беларуси предупредило, что почти завершило деанонимизацию администраторов и наиболее активных подписчиков Telegram-каналов, признанных экстремистскими в республике. В стране для них предусмотрена уголовная ответственность. Власти считают экстремистскими более 100 Telegram-каналов.