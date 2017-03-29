МВФ знову відклав розгляд траншу для України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міжнародний валютний фонд (МВФ) в черговий раз відклав розгляд питання виділення траншу Україні. Про це свідчить порядок денний засідань ради директорів МВФ, передає УНН.
Так, згідно інформації, розміщеної на сайті МВФ, питання виділення траншу Україні не значиться в порядку засідань аж до 7 квітня. У квітні рада директорів буде зустрічатися тричі: 3,4 і 7 квітня.
Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева вчора, 28 березня в ефірі одного із телеканалів заявив, що Національний банк України погодив нові макроекономічні показники і передав їх Міжнародному валютному фонду, очікується рішення по траншу.
Як повідомляв УНН, технічна місія МВФ з питань податкової політики завершила роботу в рамках двотижневого візиту до України.