МВФ знову відклав розгляд траншу для України

Так, згідно інформації, розміщеної на сайті МВФ, питання виділення траншу Україні не значиться в порядку засідань аж до 7 квітня. У квітні рада директорів буде зустрічатися тричі: 3,4 і 7 квітня.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева вчора, 28 березня в ефірі одного із телеканалів заявив, що Національний банк України погодив нові макроекономічні показники і передав їх Міжнародному валютному фонду, очікується рішення по траншу.

Як повідомляв УНН, технічна місія МВФ з питань податкової політики завершила роботу в рамках двотижневого візиту до України.