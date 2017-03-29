МВФ снова отложил рассмотрение транша для Украины

Так, согласно информации, размещенной на сайте МВФ, вопрос выделения транша Украине не значится в повестке заседаний до 7 апреля. В апреле совет директоров будет встречаться трижды 3, 4 и 7 апреля.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева вчера, 28 марта в эфире одного из телеканалов заявил, что Национальный банк Украины согласовал новые макроэкономические показатели и передал их Международному валютному фонду, ожидается решение по траншу .

Как сообщал УНН, техническая миссия МВФ по вопросам налоговой политики завершила работу в рамках двухнедельного визита в Украину.