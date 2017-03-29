МВФ снова отложил рассмотрение транша для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз отложил рассмотрение вопроса выделения транша Украине. Об этом свидетельствует повестка дня заседания совета директоров МВФ, передает УНН.
Так, согласно информации, размещенной на сайте МВФ, вопрос выделения транша Украине не значится в повестке заседаний до 7 апреля. В апреле совет директоров будет встречаться трижды 3, 4 и 7 апреля.
Напомним, министр социальной политики Андрей Рева вчера, 28 марта в эфире одного из телеканалов заявил, что Национальный банк Украины согласовал новые макроэкономические показатели и передал их Международному валютному фонду, ожидается решение по траншу .
Как сообщал УНН, техническая миссия МВФ по вопросам налоговой политики завершила работу в рамках двухнедельного визита в Украину.