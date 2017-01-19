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МВФ високо оцінює реформи, проведені в Україні – К.Лагард

МВФ високо оцінює реформи, проведені в Україні – К.Лагард

Київ • УНН

 • 8832 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард під час переговорів з Президентом України Петром Порошенком у Давосі високо оцінила реформи, які проведені в Україні. Про це повідомив у своєму Twitter прес-секретар глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.

"Крістін Лагард високо оцінила реформи в Україні, здійснені під керівництвом Петра Порошенка",- написав С.Цеголко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у Давосі розпочав переговори з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

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