МВФ високо оцінює реформи, проведені в Україні – К.Лагард
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард під час переговорів з Президентом України Петром Порошенком у Давосі високо оцінила реформи, які проведені в Україні. Про це повідомив у своєму Twitter прес-секретар глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"Крістін Лагард високо оцінила реформи в Україні, здійснені під керівництвом Петра Порошенка",- написав С.Цеголко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у Давосі розпочав переговори з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.