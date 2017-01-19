МВФ высоко оценивает реформы, проводимые в Украине - К.Лагард

КИЕВ. 19 января. УНН. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард во время переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе высоко оценила реформы, проведенные в Украине. Об этом сообщил в своем Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.