МВФ спрогнозував Венесуелі інфляцію в 2000%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міжнародний валютний фонд прогнозує Венесуелі інфляцію у понад 2000% у 2018 році, якщо країна не змінить шлях, яким йде зараз. Про це йдеться в оновленому економічному прогнозі МВФ, передає УНН з посиланням на CNN.
Експерти Фонду зазначають, що Венесуела загрузла в глибокій економічній кризі.
За даними МВФ, безробіття у країні може перевищити 25% в цьому році, з ймовірним зростанням до 28% в наступному році. Воно було на рівні 7,4% в 2015 році.
Економіка Венесуели продемонструвала скорочення на рівні 18% в минулому році, що стало третім роком рецесії, і, як очікується, буде в мінусі в цьому році, як і в наступному.
Прогноз МВФ щодо інфляції у Венесуелі дуже поганий, але дещо покращився у порівнянні з попередніми очікуваннями, пише видання.
Цього року вона очікується на рівні 720%. Але якщо Венесуела залишається на своєму поточному шляху, МВФ прогнозує зростання інфляції на рівні більш ніж 2000% в 2018 році.
Нагадаємо, у Венесуелі відбулися багатотисячні антиурядові демонстрації.