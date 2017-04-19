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МВФ спрогнозував Венесуелі інфляцію в 2000%

МВФ спрогнозував Венесуелі інфляцію в 2000%

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міжнародний валютний фонд прогнозує Венесуелі інфляцію у понад 2000% у 2018 році, якщо країна не змінить шлях, яким йде зараз. Про це йдеться в оновленому економічному прогнозі МВФ, передає УНН з посиланням на CNN.

Експерти Фонду зазначають, що Венесуела загрузла в глибокій економічній кризі.

За даними МВФ, безробіття у країні може перевищити 25% в цьому році, з ймовірним зростанням до 28% в наступному році. Воно було на рівні 7,4% в 2015 році.

Економіка Венесуели продемонструвала скорочення на рівні 18% в минулому році, що стало третім роком рецесії, і, як очікується, буде в мінусі в цьому році, як і в наступному.

Прогноз МВФ щодо інфляції у Венесуелі дуже поганий, але дещо покращився у порівнянні з попередніми очікуваннями, пише видання.

Цього року вона очікується на рівні 720%. Але якщо Венесуела залишається на своєму поточному шляху, МВФ прогнозує зростання інфляції на рівні більш ніж 2000% в 2018 році.

Нагадаємо, у Венесуелі відбулися багатотисячні антиурядові демонстрації.

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