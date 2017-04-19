МВФ спрогнозировал Венесуэле инфляцию в 2000%

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25672 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89511 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145694 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112653 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114034 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110968 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103123 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106652 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103263 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
МВФ спрогнозировал Венесуэле инфляцию в 2000%

МВФ спрогнозировал Венесуэле инфляцию в 2000%

Киев  •  УНН

 • 9521 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Международный валютный фонд прогнозирует Венесуэле инфляцию более чем 2000% в 2018 году, если страна не изменит путь, которым идет сейчас. Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе МВФ, передает УНН со ссылкой на CNN.

Эксперты Фонда отмечают, что Венесуэла погрязла в глубоком экономическом кризисе.

По данным МВФ, безработица в стране может превысить 25% в этом году, с вероятным ростом до 28% в следующем году. Она было на уровне 7,4% в 2015 году.

Экономика Венесуэлы продемонстрировала сокращение на уровне 18% в прошлом году, что стало третьим годом рецессии, и, как ожидается, будет в минусе в этом году, как и в следующем.

Прогноз МВФ по инфляции в Венесуэле очень плохой, но несколько улучшился по сравнению с предыдущими ожиданиями, пишет издание.

В этом году она ожидается на уровне 720%. Но если Венесуэла остается на своем текущем пути, МВФ прогнозирует рост инфляции на уровне более чем 2000% в 2018 году.

Напомним, в Венесуэле прошли многотысячные антиправительственные демонстрации.

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