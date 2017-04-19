МВФ спрогнозировал Венесуэле инфляцию в 2000%

Эксперты Фонда отмечают, что Венесуэла погрязла в глубоком экономическом кризисе.

По данным МВФ, безработица в стране может превысить 25% в этом году, с вероятным ростом до 28% в следующем году. Она было на уровне 7,4% в 2015 году.

Экономика Венесуэлы продемонстрировала сокращение на уровне 18% в прошлом году, что стало третьим годом рецессии, и, как ожидается, будет в минусе в этом году, как и в следующем.

Прогноз МВФ по инфляции в Венесуэле очень плохой, но несколько улучшился по сравнению с предыдущими ожиданиями, пишет издание.

В этом году она ожидается на уровне 720%. Но если Венесуэла остается на своем текущем пути, МВФ прогнозирует рост инфляции на уровне более чем 2000% в 2018 году.

Напомним, в Венесуэле прошли многотысячные антиправительственные демонстрации.