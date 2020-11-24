МВФ: податкова політика в Україні ведеться на два фронти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Експерти Міжнародного валютного фронту дали оцінку ведення податкової політики в Україні, передає УНН із посиланням на новий звіт МВФ від 23 листопада.
"Податкова політика в Україні працює відразу на два фронти. З одного боку, за ці роки була проведена дуже значна робота щодо поступового вдосконалення і оновлення податкової системи; з іншого - ставить під сумнів основні принципи існуючої системи", - сказано у звіті.
Так, зазначають експерти, у той час як серйозні зусилля було докладено, наприклад, до модернізації міжнародних аспектів податку на прибуток, деякі політичні кола наполегливо закликають скасувати податок на прибуток корпорацій.
У свою чергу, у МВФ відзначили, що виступали проти введення податку на виведений капітал.
При цьому, у Фонді відзначили, що в Україні було прийнято прискорену амортизацію інвестицій в основний капітал, що є "більш адресним податковим стимулом", який повинен дати очікувані результати.
Також наголошується, що місія МВФ не вважає податкову амністію хорошою практикою.
"Хоча проблема незареєстрованої власності в Україні може бути важливою проблемою, податкова амністія не є підходящим інструментом для її вирішення, особливо, якщо вигода поширюється на активи, утримувані за кордоном. Тому вдосконалення кадастрів заслуговує на особливу увагу", - відзначають експерти.
Як повідомляв УНН, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов вважає, що до кінця 2020 року Україні не варто розраховувати на транш Міжнародного валютного фонду.