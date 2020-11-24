МВФ: податкова політика в Україні ведеться на два фронти

"Податкова політика в Україні працює відразу на два фронти. З одного боку, за ці роки була проведена дуже значна робота щодо поступового вдосконалення і оновлення податкової системи; з іншого - ставить під сумнів основні принципи існуючої системи", - сказано у звіті.

Так, зазначають експерти, у той час як серйозні зусилля було докладено, наприклад, до модернізації міжнародних аспектів податку на прибуток, деякі політичні кола наполегливо закликають скасувати податок на прибуток корпорацій.

У свою чергу, у МВФ відзначили, що виступали проти введення податку на виведений капітал.

При цьому, у Фонді відзначили, що в Україні було прийнято прискорену амортизацію інвестицій в основний капітал, що є "більш адресним податковим стимулом", який повинен дати очікувані результати.

Також наголошується, що місія МВФ не вважає податкову амністію хорошою практикою.

"Хоча проблема незареєстрованої власності в Україні може бути важливою проблемою, податкова амністія не є підходящим інструментом для її вирішення, особливо, якщо вигода поширюється на активи, утримувані за кордоном. Тому вдосконалення кадастрів заслуговує на особливу увагу", - відзначають експерти.

Як повідомляв УНН, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов вважає, що до кінця 2020 року Україні не варто розраховувати на транш Міжнародного валютного фонду.