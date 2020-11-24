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МВФ: налоговая политика в Украине ведется на два фронта

МВФ: налоговая политика в Украине ведется на два фронта

Киев  •  УНН

 • 22618 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Эксперты Международного валютного фронта дали оценку ведению налоговой политики в Украине, передает УНН со ссылкой на новый отчет МВФ от 23 ноября.

"Налоговая политика в Украине работает сразу на два фронта. С одной стороны, за эти годы была проделана очень значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы; с другой - ставит под сомнение основные принципы существующей системы", - сказано в отчете.

Так, отмечают эксперты, в то время как серьезные усилия были приложены, например, к модернизации международных аспектов налога на прибыль, некоторые политические круги настойчиво призывают отменить налог на прибыль корпораций.
В свою очередь, в МВФ отметили, что выступали против введения налога на выведенный капитал.

При этом в Фонде отметили, что в Украине была принята ускоренная амортизация инвестиций в основной капитал, что является "более адресным налоговым стимулом", который должен дать ожидаемые результаты.

Также отмечается, то миссия МВФ не считает налоговую амнистию хорошей практикой.

"Хотя проблема незарегистрированной собственности в Украине может быть важной проблемой, налоговая амнистия не является подходящим инструментом для ее решения, особенно, если выгода распространяется на активы, удерживаемые за границей. Поэтому совершенствование кадастров заслуживает особого внимания", - отмечают эксперты.

Как сообщал УНН, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов считает, что до конца 2020 года Украине не стоит рассчитывать на транш Международного валютного фонда.

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