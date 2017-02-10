МВФ назвав питання для доопрацювання щодо програми з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У контексті чергового огляду щодо програми співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною є питання щодо остаточного доопрацювання меморандуму про економічну та фінансову політику і щодо термінів певних майбутніх заходів. Про це заявив офіційний представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу, передає УНН.
"Щодо України... ми говорили останнім часом, що був досягнутий значний прогрес щодо політики, необхідної для завершення третього огляду за програмою, яка є в МВФ з Україною. Ми перебуваємо в тісному контакті і у процесі обговорення з владою... Пані Лагард зустрілася з Президентом Порошенком кілька тижнів тому у Давосі. Є кілька питань, що залишилися, які необхідно вирішити. Це пов'язано з остаточним доопрацюванням меморандуму про економічну та фінансову політику і терміни деяких майбутніх заходів", - повідомив він.
З його слів, припускаючи, що питання, що залишилися, можуть бути вирішені, очікується, що завершення третього огляду раді МВФ буде запропоновано в найближчі тижні.
Нагадаємо, у МВФ прокоментували питання підвищення пенсійного віку в Україні.