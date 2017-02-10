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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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МВФ назвав питання для доопрацювання щодо програми з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У контексті чергового огляду щодо програми співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною є питання щодо остаточного доопрацювання меморандуму про економічну та фінансову політику і щодо термінів певних майбутніх заходів. Про це заявив офіційний представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу, передає УНН.

МВФ назвав питання для доопрацювання щодо програми з Україною

"Щодо України... ми говорили останнім часом, що був досягнутий значний прогрес щодо політики, необхідної для завершення третього огляду за програмою, яка є в МВФ з Україною. Ми перебуваємо в тісному контакті і у процесі обговорення з владою... Пані Лагард зустрілася з Президентом Порошенком кілька тижнів тому у Давосі. Є кілька питань, що залишилися, які необхідно вирішити. Це пов'язано з остаточним доопрацюванням меморандуму про економічну та фінансову політику і терміни деяких майбутніх заходів", - повідомив він.

З його слів, припускаючи, що питання, що залишилися, можуть бути вирішені, очікується, що завершення третього огляду раді МВФ буде запропоновано в найближчі тижні.

Нагадаємо, у МВФ прокоментували питання підвищення пенсійного віку в Україні.

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