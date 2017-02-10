МВФ назвал вопросы для доработки по программе с Украиной

"Что касается Украины... мы говорили в последнее время, что был достигнут значительный прогресс относительно политики, необходимой для завершения третьего обзора по программе, которая есть у МВФ с Украиной. Мы находимся в тесном контакте и в процессе обсуждения с властями... Госпожа Лагард встретилась с Президентом Порошенко несколько недель назад в Давосе. Есть несколько оставшихся вопросов, которые необходимо решить. Это связано с окончательным доработкой меморандума об экономической и финансовой политике и сроки некоторых будущих мероприятий", - сообщил он.

С его слов, предполагая, что вопросы, которые остались, могут быть решены, ожидается, что завершение третьего обзора совету МВФ будет предложено в ближайшие недели.

Напомним, в МВФ прокомментировали вопрос повышения пенсионного возраста в Украине.