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МВФ: інфляція в Венесуелі до кінця року досягне 1 000 000%

МВФ: інфляція в Венесуелі до кінця року досягне 1 000 000%

Київ • УНН

 • 9441 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що рівень інфляції у Венесуелі досягне 1 000 000% в кінці 2018 року. Про це йдеться в опублікованій у понеділок заяві про економічну ситуацію в Західній півкулі, передає УНН.

“Ми прогнозуємо зростання інфляції до 1 000 000% до кінця 2018 року. Це свідчить про те, що ситуація в Венесуелі аналогічна тій, що була в Німеччині в 1923 році або в Зімбабве в кінці 2000-х років”, — наголошується в документі.

Фонд підкреслює, що Венесуела знаходиться в “глибокій економічній і соціальній кризі”. Очікується, що в 2018 році ВВП країни впаде приблизно на 18%.

“Третій рік поспіль зниження ВВП країни виражається двозначними цифрами”, — вказали в МВФ. Це, на думку експертів фонду, обумовлено “значним падінням видобутку нафти”. При цьому зниження темпів зростання економіки Венесуели в 2019 році прогнозується на рівні 5%.

“Падіння економічної активності, гіперінфляція і подальше погіршення рівня надання суспільних благ (охорона здоров’я, електро- і водопостачання, сфера транспорту і безпеки), а також нестача продовольства за субсидованими цінами призвели до величезних міграційних потоків, що посилить побічні наслідки (ситуації, що склалася у Венесуелі) для сусідніх країн”, — резюмували в організації. У квітні МВФ прогнозував рівень інфляції у Венесуелі в нинішньому році на рівні 13865%. Це найвищий показник інфляції в світі. На другому місці Судан, інфляція в якому прогнозується на рівні 43,5% в 2018 році і 39,5% в 2019 році.

Як повідомляв УНН, колишній президент Венесуели Уго Чавес помер не в березні 2013 року, а кількома місяцями раніше. З таким твердженням в інтерв’ю порталу Punto de Corte виступила екс-генпрокурор південноамериканської країни Луїса Ортега Діас. Після публікації матеріалу сайт порталу перестав бути доступним.

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