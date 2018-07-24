МВФ: инфляция в Венесуэле до конца года достигнет 1 000 000%

“Мы прогнозируем рост инфляции до 1 000 000% к концу 2018 года. Это свидетельствует о том, что ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов”, — отмечается в документе.

Фонд подчеркивает, что Венесуэла находится в “глубоком экономическом и социальном кризисе”. Ожидается, что в 2018 году ВВП страны упадет примерно на 18%.

“Третий год подряд снижение ВВП страны выражается двузначными цифрами”, — указали в МВФ. Это, по мнению экспертов фонда, обусловлено “значительным падением добычи нефти”. При этом снижение темпов роста экономики Венесуэлы в 2019 году прогнозируется на уровне 5%.

“Падение экономической активности, гиперинфляция и дальнейшее ухудшение уровня предоставления общественных благ (здравоохранение, электро- и водоснабжение, сфера транспорта и безопасности), а также нехватка продовольствия по субсидированным ценам привели к огромным миграционным потокам, что усилит побочные последствия (сложившейся в Венесуэле ситуации) для соседних стран”, — заключили в организации. В апреле МВФ прогнозировал уровень инфляции в Венесуэле в нынешнем году на уровне 13865%. Это самый высокий показатель инфляции в мире. На втором месте Судан, инфляция в котором прогнозируется на уровне 43,5% в 2018 году и 39,5% в 2019 году.

Как сообщал УНН, бывший президент Венесуэлы Уго Чавес умер не в марте 2013 года, а несколькими месяцами ранее. С таким утверждением в интервью порталу Punto de Corte выступила экс-генпрокурор южноамериканской страны Луиса Ортега Диас. После публикации материала сайт портала перестал быть доступным.