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Музичні премії Grammy в 59-й раз почали роздавати в США

Київ • УНН

 • 11250 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Розпочалась 59-та щорічна церемонія вручення престижних музичних премій Grammy в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), передає УНН з посиланням на The New York Times.

Музичні премії Grammy в 59-й раз почали роздавати в США

Присудження основних нагород разом з великим концертом за участю багатьох зіркових виконавців відбудеться на арені Staples Center кількома годинами пізніше.

Однак перед цим в розташованому неподалік театрі Microsoft Theater за традицією проходить попередня церемонія, під час якої Grammy вручаються переважно в другорядних і технічних категоріях. Кількість номінацій періодично змінюється, в цьому році їх число становить 84.

Транслювати основну частину церемонії буде телекомпанія CBS, а вести її — популярний британський телеведучий і актор Джеймс Корден.

Фаворитами в цьому році є знаменита американська співачка Бейонсе (9 номінацій), Ріанна і репери Дрейк і Каньє Уест (по 8 номінацій у кожного), а також хіп-хоп-виконавець Chance the Rapper (Ченс Репер), представлений в семи категоріях.

Нагадаємо, одна з найпрестижніших в сучасній музичній індустрії нагород присуджується щорічно американської Національною академією мистецтва і техніки грамзапису. Перша церемонія вручення Grammy відбулася в 1959 році.

Нагадаємо, вечір пам’яті Дж.Майкла і Принца пройде під час вручення премії Grammy.

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