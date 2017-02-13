Музичні премії Grammy в 59-й раз почали роздавати в США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Розпочалась 59-та щорічна церемонія вручення престижних музичних премій Grammy в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), передає УНН з посиланням на The New York Times.
Присудження основних нагород разом з великим концертом за участю багатьох зіркових виконавців відбудеться на арені Staples Center кількома годинами пізніше.
Однак перед цим в розташованому неподалік театрі Microsoft Theater за традицією проходить попередня церемонія, під час якої Grammy вручаються переважно в другорядних і технічних категоріях. Кількість номінацій періодично змінюється, в цьому році їх число становить 84.
Транслювати основну частину церемонії буде телекомпанія CBS, а вести її — популярний британський телеведучий і актор Джеймс Корден.
Фаворитами в цьому році є знаменита американська співачка Бейонсе (9 номінацій), Ріанна і репери Дрейк і Каньє Уест (по 8 номінацій у кожного), а також хіп-хоп-виконавець Chance the Rapper (Ченс Репер), представлений в семи категоріях.
Нагадаємо, одна з найпрестижніших в сучасній музичній індустрії нагород присуджується щорічно американської Національною академією мистецтва і техніки грамзапису. Перша церемонія вручення Grammy відбулася в 1959 році.
Нагадаємо, вечір пам’яті Дж.Майкла і Принца пройде під час вручення премії Grammy.