Музыкальные премии Grammy в 59-й раз начали раздавать в США

Присуждение основных наград вместе с большим концертом с участием многих звездных исполнителей состоится на арене Staples Center несколькими часами позже.

Однако перед этим в расположенном неподалеку театре Microsoft Theater по традиции проходит предварительная церемония, во время которой Grammy вручаются преимущественно во второстепенных и технических категориях. Количество номинаций периодически меняется, в этом году их число составляет 84.

Транслировать основную часть церемонии будет телекомпания CBS, а вести ее - популярный британский телеведущий и актер Джеймс Корден.

Фаворитами в этом году являются знаменитая американская певица Бейонсе (9 номинаций), Рианна и рэперы Дрейк и Канье Уэст (по 8 номинаций у каждого), а также хип-хоп исполнитель Chance the Rapper (Ченс Рэпер), представленный в семи категориях.

Напомним, одна из самых престижных в современной музыкальной индустрии наград присуждается ежегодно американской Национальной академией искусства и техники грамзаписи. Первая церемония вручения Grammy состоялась в 1959 году.

Напомним, вечер памяти Дж.Майкла и Принца пройдет во время вручения премии Grammy.