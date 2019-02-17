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Музичне відео Трампа видалили через скаргу правовласників пісні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Відео з виступом президента США Дональда Трампа під музику рок-гурту R.E.M. було видалене з мережі через скаргу правовласника. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.

Сатиричний відеоролик з музикою популярного американського гурту, який вважають одним з основоположників жанру "альтернативний рок", був опублікований в мережі Twitter.

Universal Music Publishing Group написала у Twitter офіційну скаргу, і відео зникло. Коментуючи ситуацію, бас-гітарист R.E.M. Майк Міллз назвав президента, який опублікував відео, лайливим словом "asshole".

Ролик Трампа використовував популярну у 90-х пісню гурту "Everybody Hurts", накладену на фрагменти виступу президента.

Пізніше Трамп знову опублікував видалене відео, проте в цей раз на фоні грала пісня "God Bless the U.S.A" виконавця Лі Грінвуда.

Нагадаємо, знаменитий рок-гурт R.E.M. оголосив про припинення спільних виступів у 2011 році і таким чином фактично перестав існувати. 

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