Музичне відео Трампа видалили через скаргу правовласників пісні

Сатиричний відеоролик з музикою популярного американського гурту, який вважають одним з основоположників жанру "альтернативний рок", був опублікований в мережі Twitter.

Universal Music Publishing Group написала у Twitter офіційну скаргу, і відео зникло. Коментуючи ситуацію, бас-гітарист R.E.M. Майк Міллз назвав президента, який опублікував відео, лайливим словом "asshole".

Ролик Трампа використовував популярну у 90-х пісню гурту "Everybody Hurts", накладену на фрагменти виступу президента.

Пізніше Трамп знову опублікував видалене відео, проте в цей раз на фоні грала пісня "God Bless the U.S.A" виконавця Лі Грінвуда.

Нагадаємо, знаменитий рок-гурт R.E.M. оголосив про припинення спільних виступів у 2011 році і таким чином фактично перестав існувати.