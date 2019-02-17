Музыкальное видео Трампа удалили из-за жалобы правообладателей песни
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Видео с выступлением президента США Дональда Трампа под музыку рок-группы R.E.M. было удалено из сети в связи с жалобой правообладателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.
Сатирический видеоролик с музыкой популярной американской группы, которая считается одной из основоположниц жанра "альтернативный рок", был опубликован в сети Twitter.
Universal Music Publishing Group написала в Twitter официальную жалобу, и видео исчезло. Комментируя ситуацию, бас-гитарист REM Майк Миллз назвал президента, опубликовавшего видео, ругательным словом "asshole".
Ролик Трампа использовал популярную в 90-х песню группы "Everybody Hurts", наложенную на фрагменты выступления президента.
Позже Трамп вновь опубликовал удалено видео, однако в этот раз в фоне играла песня "God Bless the USA" исполнителя Ли Гринвуда.
Напомним, знаменитый рок-группа REM объявил о прекращении совместных выступлений в 2011 году и таким образом фактически перестал существовать.