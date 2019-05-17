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Муженко обговорив з колегами з Вишеградської четвірки регіональну безпеку

Муженко обговорив з колегами з Вишеградської четвірки регіональну безпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко обговорив питання подальшого розвитку військового співробітництва між збройними силами України та країн Вишеградської четвірки для сприяння безпеки в регіоні та протидії агресії з боку Російської Федерації. Про це повідомляє Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН.

Обговорення відбулось на щорічній зустрічі начальників генеральних штабів збройних сил країн Вишеградської групи та України. Цьогорічний захід відбувся 15-16 травня в місті Татранска Ломніца Словацької Республіки.

"Захід став полем для обговорення низки важливих питань в контексті розвитку двосторонніх відносин між силами оборони України та кожної з держав-учасниць Вишеградської четвірки, а також сприяв зміцненню взаємної довіри та безпеки в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі глави делегацій обмінялись інформацією стосовно аспектів регіонального безпекового середовища, обговорили питання подальшого розвитку військового співробітництва між збройними силами України та країн В4 в контексті консолідації спільних зусиль із протидії агресії з боку Російської Федерації.

Як повідомляв УНН, Україна в ОБСЄ попередила про небезпеку через російські паспорти на Донбасі.

Українські Національні Новини

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