Муженко обсудил с коллегами из Вышеградской четверки региональную безопасность

Обсуждение состоялось на ежегодной встрече начальников генеральных штабов вооруженных сил стран Вышеградской группы и Украины. В этом году мероприятие состоялось 15-16 мая в городе Татранска Ломница Словацкой Республики.

"Запад стал полем для обсуждения ряда важных вопросов в контексте развития двусторонних отношений между силами обороны Украины и каждой из стран-участниц Вышеградской четверки, а также способствовал укреплению взаимного доверия и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

Во время встречи главы делегаций обменялись информацией об аспектах региональной среды безопасности, обсудили вопросы дальнейшего развития военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и стран В4 в контексте консолидации совместных усилий по противодействию агрессии со стороны Российской Федерации.

Как сообщал УНН, Украина в ОБСЕ предупредила об опасности через российские паспорта на Донбассе.