Муженко обсудил с коллегами из Вышеградской четверки региональную безопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко обсудил вопросы дальнейшего развития военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и стран Вышеградской четверки для содействия безопасности в регионе и противодействия агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает Главное управление военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Обсуждение состоялось на ежегодной встрече начальников генеральных штабов вооруженных сил стран Вышеградской группы и Украины. В этом году мероприятие состоялось 15-16 мая в городе Татранска Ломница Словацкой Республики.
"Запад стал полем для обсуждения ряда важных вопросов в контексте развития двусторонних отношений между силами обороны Украины и каждой из стран-участниц Вышеградской четверки, а также способствовал укреплению взаимного доверия и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
Во время встречи главы делегаций обменялись информацией об аспектах региональной среды безопасности, обсудили вопросы дальнейшего развития военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и стран В4 в контексте консолидации совместных усилий по противодействию агрессии со стороны Российской Федерации.
Как сообщал УНН, Украина в ОБСЕ предупредила об опасности через российские паспорта на Донбассе.