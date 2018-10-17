Муженка та Полторака 19 жовтня хочуть викликати у Раду

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Раді зареєстровано проект Постанови 9203 про заслуховування 19 жовтня інформації начальника Генерального штабу Збройних Сил України Віктора Муженка та міністра оборони України Степана Полторака щодо надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок пожеж і вибухів на складах боєприпасів, передає УНН з посиланням на сайт ВРУ.

“Проектом Постанови передбачається заслухати 19 жовтня 2018 року на пленарному засіданні Верховної Ради України інформацію Начальника Генерального штабу Збройних Сил України Муженка В.М. та Міністра оборони України Полторака С.Т. щодо надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок пожеж і вибухів на складах боєприпасів в Балаклії, Сватовому, Калинівці, поблизу Ічні та запроваджених заходів з метою забезпечення охорони та безпеки експлуатації військових складів, на яких здійснюється зберігання боєприпасів”, — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Нагадаємо, комітет ВРУ з питань нацбезпеки у закритому режимі заслуховує представників Міноборони та Генштабу щодо стану захищеності, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів ЗСУ.

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