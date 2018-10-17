Муженко и Полторака 19 октября хотят вызвать в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Раде зарегистрирован проект Постановления 9203 о заслушивании 19 октября информации начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко и министра обороны Украины Степана Полторак по чрезвычайным ситуациям, которые возникли вследствие пожаров и взрывов на складах боеприпасов, передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
"Проектом Постановления предусматривается заслушать 19 октября 2018 на пленарном заседании Верховной Рады Украины информацию начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Муженко В.М. и Министра обороны Украины Полторака С.Т. по чрезвычайным ситуациям, которые возникли в результате пожаров и взрывов на складах боеприпасов в Балаклее, Сватово, Калиновке, вблизи Ични и проводимых мероприятий с целью обеспечения охраны и безопасности эксплуатации военных складов, на которых осуществляется хранение боеприпасов", - говорится в пояснительной записке к документу.
Напомним, комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности в закрытом режиме заслушивает представителей Минобороны и Генштаба о состоянии защищенности, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ.