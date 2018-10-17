Муженко и Полторака 19 октября хотят вызвать в Раду

"Проектом Постановления предусматривается заслушать 19 октября 2018 на пленарном заседании Верховной Рады Украины информацию начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Муженко В.М. и Министра обороны Украины Полторака С.Т. по чрезвычайным ситуациям, которые возникли в результате пожаров и взрывов на складах боеприпасов в Балаклее, Сватово, Калиновке, вблизи Ични и проводимых мероприятий с целью обеспечения охраны и безопасности эксплуатации военных складов, на которых осуществляется хранение боеприпасов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности в закрытом режиме заслушивает представителей Минобороны и Генштаба о состоянии защищенности, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ.