Муженко и Полторака 19 октября хотят вызвать в Раду

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8 марта, 13:20 • 115264 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123259 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 162782 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151044 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139609 просмотра

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КИЕВ. 17 октября. УНН. В Раде зарегистрирован проект Постановления 9203 о заслушивании 19 октября информации начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко и министра обороны Украины Степана Полторак по чрезвычайным ситуациям, которые возникли вследствие пожаров и взрывов на складах боеприпасов, передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"Проектом Постановления предусматривается заслушать 19 октября 2018 на пленарном заседании Верховной Рады Украины информацию начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Муженко В.М. и Министра обороны Украины Полторака С.Т. по чрезвычайным ситуациям, которые возникли в результате пожаров и взрывов на складах боеприпасов в Балаклее, Сватово, Калиновке, вблизи Ични и проводимых мероприятий с целью обеспечения охраны и безопасности эксплуатации военных складов, на которых осуществляется хранение боеприпасов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности в закрытом режиме заслушивает представителей Минобороны и Генштаба о состоянии защищенности, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ.

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