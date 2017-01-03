Музей підпільної типографії УПА горів на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Вчора, 2 січня о 12:04 у лісі с.Басівка Пустомитівського району в приміщенні “Музею-криївки підпільної типографії УПА” філії Щирецького музею пам’яті жертв Сталінських репресій виникла пожежа. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівської ОДА.
Приміщення знаходиться в землі, стіни та покриття оздоблені дерев’яним брусом. Вогнем знищено музей та експонати на площі 120 кв. м. Внаслідок пожежі загиблих та травмованих немає. Пожежу ліквідовано о 12:55 підручними засобами.
На ліквідацію пожежі залучались: АЦ ДПРЧ-25 м.Пустомити (3 чол.), ОГ Пустомитівського РВ. Причини події з’ясовуються, проводиться дослідча перевірка.
Нагадаємо, наприкінці квітня в Санкт-Петербурзі підпалили “Музей Новоросії”.