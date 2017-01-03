Музей подпольной типографии УПА горел во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера, 2 января в 12:04 в лесу с. Басовка Пустомытовского района в помещении "Музея-убежища подпольной типографии УПА" филиала Щирецкого музея памяти жертв Сталинских репрессий возник пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
Помещение находится в земле, стены и покрытие украшены деревянным брусом. Огнем уничтожен музей и экспонаты на площади 120 кв. м. В результате пожара погибших и травмированных нет. Пожар ликвидирован в 12:55 подручными средствами.
Для ликвидации пожара привлекались: АЦ ДПРЧ-25 г. Пустомыты (3 чел.), ОГ Пустомытовского РО. Причины происшествия выясняются, проводится доследственная проверка.
Напомним, в конце апреля в Санкт-Петербурге подожгли "Музей Новороссии".